Pakistan'ın Karaçi Kenti Sel Altında - Son Dakika
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Pakistan'ın Karaçi Kenti Sel Altında

13.09.2022 14:59
Pakistan'ın Karaçi Kenti Sel Altında

KARAÇİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağmur sonrası sel sularında ilerleyen insanlar, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

KARAÇİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağmur sonrası sel sularında ilerleyen insanlar, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Karaçi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Karaçi Kenti Sel Altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'ın Karaçi Kenti Sel Altında - Son Dakika
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