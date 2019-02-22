Son Dakika Haberleri: Karaçi'de 5 Çocuk Gıda Zehirlenmesinden Öldü

Karaçi'de 5 Çocuk Gıda Zehirlenmesinden Öldü

2 saat önce

Pakistan'ın Sindh vilayetine bağlı Karaçi şehrinde bir restoranda ailesiyle yemek yiyen 5 çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Karaçi'de 5 Çocuk Gıda Zehirlenmesinden Öldü, System.String[]
Pakistan'ın Sindh vilayetine bağlı Karaçi şehrinde bir restoranda ailesiyle yemek yiyen 5 çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindt vilayetine bağlı Karaçi şehrinde bir aile dün gece Saddar bölgesinde bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi. Aile yemekten sonra hastaneye kaldırıldı. Hastane personeli 1,5 ve 6 yaşları arasındaki 5 çocuğu kurtaramadı. Çocukların annelerinin sağlık durumunun kritik olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

5 çocuğu zehirlenen ailenin daha önce de Belucistan vilayetine bağlı Khuzdar şehrinde yemek yediği öğrenildi.

Müfettiş Polis Gulshan Tahir Noorani, olayla ilgili yapılan ilk soruşturmaya göre çocukların ölümünün nedeninin gıda zehirlenmesi gibi göründüğünü söyledi. Noorani soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Saddar'daki restoran Sindh Gıda Kurumu tarafından geçici olarak kapatıldı. İnceleme için restorandan gıda örnekleri alındı. - KARAÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:07 Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Çocuğuyla Birlikte Yeni Eve Taşınan Kadın, Yatak Odasında Ev Sahibinin Tacizine Uğradı 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi

Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:12:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaçi'de 5 Çocuk Gıda Zehirlenmesinden Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]