Karaçi'de kimyasal gaz sızıntısı: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaçi'de kimyasal gaz sızıntısı: 5 ölü - Son Dakika

Karaçi'de kimyasal gaz sızıntısı: 5 ölü

20 dakika önce

Pakistan'ın Karaçi kentinde gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Karaçi'de kimyasal gaz sızıntısı: 5 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Karaçi kentinde gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Pakistan'ın Karachi kentinde Karaçi Limanı yaşanan kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise solunum şikayetleriyle hastanelere müracaat etti. Kimyasal gaz sızıntısının Keamari iskelesine demirleyen bir kargo gemisinin yük boşaltması sırasında yaşandığından şüphelenilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(İHA)

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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