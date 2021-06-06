Karaçi'de topraklarına el konulduğu iddiasıyla protesto düzenleyenlerin gösterisi şiddete dönüştü - Son Dakika

Pakistan'ın Karaçi şehrinde topraklarına yasa dışı şekilde el konulduğunu iddia eden bir grup tarafından düzenlenen protesto gösterisinde çok sayıda bina ve iş yeri ateşe verildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sindh eyaletindeki milliyetçi partilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Sindh Eylem Komitesi tarafından düzenlenen gösteride protestocular, 46 bin dönüm arazi üzerine inşası devam eden "Bahria Town Karaçi" projesi kapsamında kendilerine ait topraklara yasa dışı şekilde el konulduğu iddiasıyla eylem düzenledi.

Bahria Town Karaçi'nin girişinde düzenlenen protestoda ellerinde proje karşıtı pankartlar taşıyan eylemcilere, çevredeki köylerden ve farklı bölgelerden de katılım oldu.

Göstericiler, topraklarının kendilerine verilmesi konusunda yetkililere eyleme geçme çağrısında bulundu.

Çok sayıda bina ve iş yeri ateşe verildi

Protesto sırasında bir grup sitenin ana giriş kapısını, içerideki bazı binaları, araba galerilerini ve sokaklardaki motorları ateşe vererek iş yerlerinin de camlarını kırdı.

Çok sayıda binanın ateşe verilmesi sonucu oluşan duman nedeniyle gökyüzü siyaha büründü.

Öte yandan, göstericilere yönelik şu ana kadar herhangi bir polis müdahalesi rapor edilmedi.