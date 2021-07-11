Karaçi'de yerleşim bölgesinde ilk kez zürafa görüldü - Son Dakika

Türkiye'de ilk! Korkulan oldu, bayram öncesi bir ilimizde kısıtlamalar geri döndü

Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı

- Karaçi'de yerleşim bölgesinde ilk kez zürafa görüldü

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yerleşim bölgesinde ilk kez zürafa görülürken, zürafanın bir çiftliğe yerleştirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yerleşim bölgesinde ilk kez zürafa görüldü. Bölge halkının zürafaya ilgisi büyük olurken, sevimli zürafanın bir çiftliğe yerleştirildiği bildirildi. Söz konusu çiftlik, aslan, flamingo, geyik, keçi, deve ve ördeklerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadar 3 zürafa yerleştirilen çiftlikteki zürafa sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Öte yandan hayvan hakları aktivistleri, egzotik hayvanların ithalatını ve vahşi hayvanları evde veya özel yerlerde tutmayı engelleyen caydırıcı yasalar talep ediyor. Aktivistler, özellikle aslan, kaplan ve leopar gibi vahşi hayvanların insanlar için ciddi tehlike oluşturabileceğinin altını çiziyor.