Karaçi Limanı'nda çalışacak römorkörler Türkiye'den

Türkiye'den gönderilecek 4 adet römorkör Güney Asya sularında rota çizecek. Römorkörlerin inşa edileceği tersanede çalışmalar başladı. İlk teslimatın bu yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin önde gelen tersanelerinden biri olan Uzmar, Pakistan'ın Karaçi Limanı için 4 adet römorkör inşa edecek. Uzmar, 4 adet yeni inşa RAstar 3200W Sınıfı Terminal Eskort Römorkörleri için Karachi Port Trust, Pakistan ile sözleşmeimzaladı.

"Sadece bir deniz aracı değil uzmanlığımızdır"

Karachi Port Trust Yönetim Kurulu Üyesi Tuğamiral Jamil Akhtar HI ve Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ 18 Ağustos'ta video konferans ile üzerinden inşa sözleşmesini imzaladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altuğ; "Biz sadece deniz aracı, gemi veya römorkör satmıyoruz. Bizim sattığımız en önemli unsurlar; teknik bilgimiz, detay mühendisliği anlayışımız ve standartların ötesinde teknoloji harikası gemiler inşa etme konusundaki uzmanlığımızdır. Satış sonrası hizmetlerimiz de bizi sektörde herkesten bir adım öne taşımaktadır. Tüm dünyada yaşanan içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında bu sözleşmeyi imzalamanın heyecanını ve Karaçi Limanı'ndaki Pakistanlı dostlarımızla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Özel olarak tasarlandı

Verilen bilgilere göre 4 römorkör, Robert Allan dizaynı RAstar 3200W Sınıfı Terminal/ Escort Römorkörleri sınıfında. Römorkörler 32 metre boya sahip olacak. Römorkörler, yenilenmiş RAstar tekne formu ile 10 deniz miline kadar hızlarda gemilere refakat görevlerinde azami denge sağlayabilmek ve istenen yüksek denizcilik yeteneklerini karşılamak için özel olarak tasarlandı.

Baş ve arka taraftan 75 tonluk kanca (çekme ve itme) gücüne sahip olacak RAstar 3200W römorkörler 13 knots hıza erişebilecek.

İmzalanan kontratın ardından ihraç edilecek ilk iki römorkör 2020'nin 4. çeyreğinde Karaçi Limanında hizmet vermeye başlayacak. Kalan iki römorkör ise 2021'in 2. çeyreğinde Karachi Port Trust'a teslim edilecek. - İSTANBUL