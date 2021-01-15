Karaçi'nin en ünlü caddesi renklendi - Son Dakika

Karaçi'nin en ünlü caddesi renklendi

Pakistan'ın Karaçi kentindeki sokakta satılan yiyeceklerle ünlü caddesi olarak bilinen Burns Road Food Street, restorasyon çalışmaları kapsamında binaların canlı renklere boyanması ile renklendi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki sokakta satılan yiyeceklerle ünlü caddesi olarak bilinen Burns Road Food Street, restorasyon çalışmaları kapsamında binaların canlı renklere boyanması ile renklendi. Pakistan'da Sind eyaletine bağlı Karaçi kentindeki sokak yiyecekleriyle ünlü Burns Road Food Street caddesinde bulunan tarihi binalar restorasyon kapsamında boyandı. Yerli turistlerin de akın ettiği caddedeki binalar tek tek orijinal rengine kavuştu. Canlı renklerle boyanan binalar caddeyi renklendirdi. Tarihi doku korunarak boyanan binalar, cadde üzerinde halkın da dikkatini çekti. Restorasyon işlemleri için Sind Eyaleti Tarihi Eserler ve Arkeoloji Departmanı tarafından 10 kişilik özel bir komite atandı. Sind Kültür Bakanı Syed Sardar Shah daha önce yaptığı açıklamada binaların orijinal renkleriyle yeniden boyanacağı duyurmuştu. (Abid Mazhar/İHA)

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