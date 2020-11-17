(KARAÇİ)- Pakistan'daki Kötü Hava Koşulları Endişelendiriyor - Son Dakika

- Pakistan'daki kötü hava koşulları endişelendiriyor

KARAÇİ - Hava Kalitesi İndeksine göre, Pakistan'daki birçok şehir tehlike seviyesinde kötü hava koşullarına sahip. Uzmanlar, özellikle metropollerde giderek artan hava kirliliğinin, Covid-19 salgınını ağırlaştırabileceği konusunda uyarıyor.

Pakistan'da giderek kötüleşen hava kalitesi endişe verici boyutlara ulaştı. Hava Kalitesi İndeksine göre, ülkedeki birçok şehir tehlike seviyesinde kirli havaya sahip. Ülkenin en büyük metropollerinden biri olan Karaçi, en kötü hava koşullarına sahip şehirler listesinin başında yer alırken; kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin yönetim merkezi olan şehri Lahor ise 2. sırada yer aldı. AQI, Karaçi için 225 (Tehlikeli) seviyelerini gösterirken, Lahor için 224 seviyesinde. Uzmanlar, yüksek seviyelerde hava kirliliğinin Covid-19 salgınını ağırlaştırabileceği konusunda uyarıyor.

Halk sağlığı üzerinde son derece zararlı etkisi olan hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en büyük çevre sağlığı riski olarak kabul edilmektedir. "Sessiz katil" olarak da tanımlanan hava kirliliği; akciğerlerde doku hasarına, kansere, erken ölüme ve astım, bronşit ve amfizem gibi solunum yolu hastalıklarına yol açabilir.