Karaçi Sokakları Göle Döndü
1 saat önce
- Karaçi sokakları göle döndüKARAÇİ - Pakistan'ın kıyı kenti Karaçi'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından yaşanan selle birlikte sokaklar göle döndü.
- Karaçi
sokakları göle döndü
KARAÇİ - Pakistan
'ın kıyı kenti Karaçi'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından yaşanan selle birlikte sokaklar göle döndü.
Pakistan'ın kıyı kenti Karaçi'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından altyapı yetersizliği nedeniyle sel meydana geldi. Ülke genelinde yağışlar devam ederken, yetersiz altyapıya alışık Karaçi halkı, gündelik hayatına devam etmeye çalıştı. Şehrin birçok noktasında elektrik kesintisi yaşanırken, ana yollarda su baskınları sebebiyle trafik sıkışıklığı yaşandı.
Yağışlardan en çok etkilenen Gülistan-i Cohar bölgesine 38 mm yağış düşerken, şehrin kuzey kesimlerine 6,5 mm yağış oldu. Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü Cumartesi gününe kadar hafif yağışların olacağını belirterek, hava sıcaklıklarının yükseleceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:34 Kaynak: İHA
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