Karaciğer hastalığını gösteren 5 bulgu - Son Dakika
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Karaciğer hastalığını gösteren 5 bulgu

7 saat önce

KARACİĞER'de en yaygın görülen hastalıklar hepatit, siroz ve kanser olarak biliniyor.

Karaciğer hastalığını gösteren 5 bulgu, System.String[]
KARACİĞER'de en yaygın görülen hastalıklar hepatit, siroz ve kanser olarak biliniyor. Karaciğer hastalıklarının yaygın görülen 5 belirtisi olduğunu belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, "Gözlerde sararma, bacaklar ve karında su toplaması, kaşıntı, şuur bulanıklığı ve kanlı kusma meydana geldiğinde mutlaka doktora başvurulmalı" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, hasarlanan karaciğerin vücutta birçok belirtiler verdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Yaprak, karaciğerin vücuttaki en büyük ve kanlanan organ olduğunu belirterek "Karaciğer kan şekerinin düzenlenmesi için glikojen depolanması, proteinlerin, kolesterol ve trigliserid gibi yağların üretimi ve metabolizmasının sağlanmasını sağlar. Ayrıca safra üretimi ve salgılanması, bilirubin ismini verdiğimiz alyuvarların parçalanması sonucu oluşan maddenin işlenmesi ve atılması, bazı vitaminlerin ve minerallerin depolanması, ağız yoluyla alınan ilaçların ve kimyasal maddelerin zararlı etkilerinin temizlenmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan pıhtılaşma faktörlerinin üretilmesi de başlıca görevlerindendir" dedi.

"KARIN BÖLGESİNDE VARİS GÖRÜLEBİLİR"

Karaciğeri vücuttaki tüm kimyasal olayların gerçekleştiği bir fabrikaya benzeten Prof. Dr. Yaprak, şu bilgileri paylaştı: "Karaciğerde görülen hastalıkların en önemlileri hepatit, siroz ve kanserdir. Karaciğerin siroz veya akut hepatit gibi bir nedenle hasarlanması sonucu işlevlerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirememesi durumunda vücudumuz bazı sinyaller vererek karaciğerimizde sorunlar olduğunu ortaya koyar. Karaciğer hastalığı işaretlerinin biri ya da birkaçı veya tamamı aynı anda gözlenebilir. Protein üretiminin bozulması sonucu karında ve bacaklarda su toplanmasıyla ödem oluşur, karın ve bacaklar şişer. Bilirubinin işlenmesi ve atılmasındaki bozukluk sonucu gözlerde ve tüm vücutta sararma ortaya çıkar böyle bir durumda idrar rengi de koyulaşır. Kaslar erir. Özellikle karın bölgesinde cilt altında varisler görünür hale gelir."

"GECE ARTAN KAŞINTIYA DİKKAT"

Prof. Dr. Yaprak, sözlerini şöyle noktaladı: "Amonyağın karaciğerde temizlenememesi nedeniyle şuur bulanıklığı ortaya çıkar ki bu durumdaki hastalarda genellikle kötü bir nefes kokusu da bulunur. Kanın pıhtılaşma süresinin uzamasına bağlı olarak ciltteki kanamalara bağlı ekimoz dediğimiz morluklar gelişir. Safra tuzlarının birikimi ve cilt kuruluğu neticesi kaşıntı olur. Kaşıntı özellikle geceleri artar ve el içi, ayak tabanında daha fazladır. Bu bulgulara sahip kişilerin mutlaka doktora başvurması mevcut bir karaciğer hastalığının erken teşhisi yönünden son derece önemlidir. Karaciğer hastalıklarında teşhisin erken konulması tedavinin başarısını artırmaktadır."


- İstanbul
Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
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