Karaciğer hastalıkları ve organ nakli toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen "Karaciğer Transplatasyon" toplantısında karaciğer hastalıkları ve organ naklinin önemi anlatıldı.

Bir otelde yapılan toplantıda konuşan Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakil Bölüm Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı, karaciğer hastalıklarının kader olmaktan çıktığını, hastalığın çaresinin organ nakliyle mümkün olabileceğini söyledi.

Türkiye'de yıllardır organ bağışının yeteri kadar mesafe alınamamasına rağmen ülke olarak bu sorunu canlı vericilerdeki nakillerle kapatmaya çalıştığını belirten Acarlı, şöyle konuştu:

"Canlı vericili nakil, bir hastanın akrabasından ya da bir yakınından karaciğerinin bir bölümünü hastanın karaciğerine takarak hayatını kurtarılması işlemidir. Canlı vericiliği karaciğer naklinde şu anda dünyada ikinci durumdadır. Geldiğimiz bu alanda bir manada çok mutluyuz. Çünkü böyle bir şeyi başararak insanlarımızın hayatını kurtarabiliyoruz."

Organ bağışına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini kaydeden Acarlı, Türkiye'de 45 karaciğer nakil merkezi olduğunu aktardı.

Acarlı, "Türkiye'de geçen yıl 170 karaciğer nakli yapıldı. Bunların yüzde 70-80'i canlıdan geri kalanı da ölüden alınan organlar oldu." diye konuştu.