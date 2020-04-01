Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut ALPPS - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut ALPPS - Son Dakika

Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut ALPPS

6 saat önce

Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan ALPPS prosedürü olarak adlandırılan iki aşamalı cerrahi, hem hastaların hem de biz hekimlerin yüzünü güldürüyor.

Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut ALPPS, System.String[]

Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan ALPPS prosedürü olarak adlandırılan iki aşamalı cerrahi, hem hastaların hem de biz hekimlerin yüzünü güldürüyor. Karaciğerin kendini yenileme özelliğinden yararlandığımız bu yöntemle umutsuz denildiği halde sağlığına kavuşturduğumuz birçok hastamız var" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, görülme sıklığı artan karaciğer kanserinin tedavisinde yeni bir cerrahi yöntem uygulanmaya başladığına dikkat çekti. Prof. Dr. Yaprak, karaciğerin vücudun en çok kanlanan organı olduğunu belirterek  "Ortalama 70-80 kilo bir insan 1.5 kilogram civarında bir karaciğere sahiptir. Karaciğer sağ ve sol olmak üzere 2 lob ve toplamda 8 segmentten oluşur" bilgisini verdi.

Karaciğerin bir kısmının gerek cerrahi olarak çıkarılmasından sonra gerek ise virüs, toksik madde gibi nedenlerle hasar görmesinden sonra karaciğer hücrelerinde yenilenme ve çoğalma başladığına değinen Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti:

"Canlı vericiden yaptığımız karaciğer nakilleri buna en güzel örneği teşkil eder. Karaciğer donörünün birkaç hafta içinde karaciğer hacmi 2 katına çıkar. Karaciğerin bir kısmı çıkarıldıktan hemen 30-60 dakika sonra bazı büyüme hormon reseptörleri aktive olur.Bu şekilde saatler içinde vücutta meydana gelen bazı kimyasal olaylar ile karaciğerde yenilenme başlar."

YÖNTEM SON BİR KAÇ YILDIR YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI

Prof. Dr. Yaprak, ilk 2 hafta içinde de karaciğerde maksimum büyüme gerçekleştiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Karaciğerin rejenerasyon yani kendini yenileyebilme ve büyütebilmekabiliyeti biz cerrahlar için çok önemlidir. Sağlıklı ve genç bir karaciğerin yüzde 70'i bile çıkarılsa kalan üçte 1 oranındaki karaciğer yetmezliğe yol açmadan hızla rejenere olur ve büyür. Ancak 50 yaş üstü hastalardayada karaciğer yağlanması olanlarda yada kemoterapi gibi tedaviler ile karaciğeri yorulmuş olanlarda yüzde 60'dan fazla karaciğer çıkarılması yetmezlikle sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda güvenli sınırımız karaciğerin minimumyüzde 40'ının geride kalmasıdır. Karaciğerin başlıca cerrahi yaptığımız kanserleri içinde kolon kanseri metastazları, karaciğerin safra hücresi kaynaklı kolanjio kanserleri yada karaciğerin hepatosellüler kanserleri ilk 3 sırayı oluşturur. Bu teknik keşfedilene kadar bu kanserlerin karaciğerin büyük kısmını tuttuğu ilerlemiş olanlarında maalesef hastaların ameliyat şansları yoktu."

İKİ AŞAMALI CERRAHİYLE GELEN İKİNCİ HAYAT

Günümüzde uygulanan ALPPS prosedürü ile hastaların büyük çoğunluğunun sağlığına kavuştuğunu dile getiren Prof. Dr. Yaprak, "Uyguladığımız teknik sayesinde uygun hastalarda 'ALPPS prosedürü' diye kısaltılmış olan karaciğerin 2 aşamalı cerrahisi ile artık bu hastaların büyük çoğunluğunu tedavi edebiliyoruz.Bu yöntemde karaciğerin rejenere olabilme özelliği bize bu imkanıtanıyor. Yöntemi kısaca tarif edecek olursak; Karaciğer 2 lobdan (parçadan) oluşur. Birinci aşamada ameliyatta karaciğeri özel bir cihazla 2 parçaya ayırmakta kanserli lobuna giden bir damarını bağlamaktayız. Böylece çıkacak olan kanserli taraf küçülürken kalacak tarafta günlük ortalama 35 gram bir büyüme olmakta ve 1-2 hafta sonra yeterli büyüme gelişince de tekrar ameliyata alıp kanserli lobu çıkarmaktayız. Bu şekilde hastanın ameliyat sonrası karaciğer yetmezliğine girme riskini de azaltmış olmaktayız. Bu yöntem ile umutsuz denildiği halde sağlığına kavuşturduğumuz birçok hastamız var" diye konuştu.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:38 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile virüs 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile virüs 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak         
16:03
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur         
15:24
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı         
15:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir         
15:13
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı         
15:10
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:58
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek         
14:56
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı         
14:51
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor         
14:49
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar         
14:48
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 17:37:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut ALPPS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]