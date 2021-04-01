Karaciğer kanserinde ürküten artış - Son Dakika

Karaciğer kanserinde ürküten artış

01.04.2021 11:13
Karaciğer kanserinde ürküten artış, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'na ilişkin yaptığı açıklamada karaciğer kanserinin görülme sıklığı açısından 6'ncı sırada yer aldığını ve karaciğerde görülen kanserlerin 2 tip olduğunu belirterek "Karaciğerde...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'na ilişkin yaptığı açıklamada karaciğer kanserinin görülme sıklığı açısından 6'ncı sırada yer aldığını ve karaciğerde görülen kanserlerin 2 tip olduğunu belirterek "Karaciğerde gelişen kanserler ya birincil dediğimiz karaciğerin kendi hücrelerinin tümörleşmesiyle ya da ikincil yani başka organ kanserlerinin karaciğere sıçramasıyla gelişir. Birincil olanlar karaciğer kanseri diye adlandırılırken ikincil olanlar karaciğer metastazı olarak bilinir. Karaciğer kanseri tedavisinde cerrahi, kemoterapi-radyoterapi, girişimsel radyoloji gibi yöntemler bulunmasına rağmen sadece birincil kanserlerin 'hepatosellüler kanser' tipinde ve uygun hastalarda karaciğer nakli yapılabilir. Bu tip hastalarda karaciğer nakli diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha başarılı sonuç veriyor" dedi.

"EN ÇOK ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR"

Karaciğer kanserinin kadınlara oranla erkeklerde daha çok görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yaprak, "Karaciğer kanseri, görülme sıklığı açısından tüm kanserler içinde 6'ncı sırada yer alır. Görülme sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte her 100 bin kişide 3 ila 30'dur. Ülkemiz için bu rakam 100 binde 6.5'dir. Erkeklerde kadınlara göre 2-3kat daha fazla görülür. En sık 50 yaş üzerinde gelişir. Karaciğer kanseri vakalarının yüzde 80 ila 90'ı siroz zemininde gelişir. Karaciğer kanserine yol açan nedenlerin başında hepatit B ve C enfeksiyonları, kronik alkol kullanımı, aflatoksin ve karaciğer yağlanması gelir. Hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde karaciğer kanseri görülme riski 40 kat, hepatit C enfeksiyonu olanlarda ise 17 kat daha yüksektir" diye konuştu.

"HASTALARIN YÜZDE 6.4'Ü KARACİĞER KANSERİ"

Tüm dünyada 2020'de 900 bin olan karaciğer kanserli hasta sayısının, 2040'ta 1 milyon 400 bine yükseleceğinin öngörüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yaprak, diğer ülkelerdeki artışları ise şöyle sıraladı:

"ABD'de 2020'de 38 bin olan yıllık karaciğeri vaka sayısının 2030'da 56 bine yükseleceği düşünülüyor. 2002'de ABD'de karaciğer nakli bekleme listesindeki hastaların yüzde 6.4'ünde karaciğer kanseri bulunmaktayken 2017'de bu oran yüzde 22'ye yükseldi. Bu artış içindeki en büyük sorumlu ise karaciğer yağlanmasına bağlı gelişen kanser vakalarında 11 kat artıştır. Bu artışın altında yatan neden toplumda artan diyabet, obezite, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzıdır. İleri derecede karaciğer yağlanması ve iltihabı olan kişilerde 5 yıl içinde kanser gelişme riski yüzde 10'dur"

Karaciğer kanserinde ürküten artış

Kemoterapi, Üniversite, Kanser, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Karaciğer kanserinde ürküten artış - Son Dakika Magazin


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