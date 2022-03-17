Karaciğer nakilleri arttı, hastalık önlenebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Karaciğer nakilleri arttı, hastalık önlenebilir

17.03.2022 10:32
Karaciğer nakilleri arttı, hastalık önlenebilir

Günümüzde karaciğer nakli yapılan hasta grupları içerisinde yağlanmaya bağlı siroz oranlarının giderek arttığını ifade eden Karaciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, "Karaciğer yağlanması önlenebilir bir durum ama ne yazık ki dikkat edilmemesi nedeniyle yaygınlığı giderek artıyor.

Günümüzde karaciğer nakli yapılan hasta grupları içerisinde yağlanmaya bağlı siroz oranlarının giderek arttığını ifade eden Karaciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, "Karaciğer yağlanması önlenebilir bir durum ama ne yazık ki dikkat edilmemesi nedeniyle yaygınlığı giderek artıyor. Bu konuya gerekli özen gösterilirse siroza kadar ilerleyen yağlanmalar önlenebilir, yağlanma nedeniyle yapılan karaciğer nakil sayılarını azaltabiliriz" şeklinde konuştu.

Karaciğer yağlanmasının karaciğer ağırlığının yüzde 5' inden fazlasının yağ içermesi anlamına geldiğini ifade eden Beykent Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, "Karaciğer yağlanması basit yağlanma dediğimiz hepatosteatozdan, karaciğer hücre hasarı ve iltihaplanmaya kadar ilerleyen steatohepatite kadar değişen bir skalada yer alır. Karaciğer yağlanması alkol ya da alkol dışı (nonalkolik) nedenlerden kaynaklanabilir" dedi.

"DİYABET, OBEZİTE RİSKİ ARTIRIYOR"

"Alkol dışı karaciğer yağlanmasında diyabet, obezite ve hiperlipidemi riski arttıran faktörlerdir" diyen Doç. Dr. Ertuğrul, "Yine çeşitli ilaçlar ve kronik karaciğer hastalıkları alkol dışı yağlanmaya neden olabilir. Tüm basit karaciğer yağlanma vakalarının yüzde 10'unda nonalkolik steatohepatit (NASH) dediğimiz riskli durum gelişir. Eğer hastalarda NASH gelişmiş ise siroz gelişme ihtimali de artar. Bu oran oldukça yüksek olup yüzde 5 - 7 civarındadır" ifadelerini kullandı.

Tanıda bu yöntemler kullanılıyor

Basit karaciğer yağlanması olan kişilerde genellikle belirgin bir şikayetin olmadığını belirten Doç. Dr. Ertuğrul, "Rutin kontrollerde yapılan kan testleri ve ultrasonografilerde tespit edilir. Rutin muayene sırasında hepatomegali, laboratuvar olarak da ALT ve AST'de hafif yükselme (1 - 4 katı) bulunabilir. Ultrasonografi ucuz, noninvaziv ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle karaciğer yağlanmasının tanısında en sık kullanılan yöntemdir" dedi.

Doç. Dr. Ertuğrul konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yağlanma ilerleyip iltihap ve karaciğerde sertleşme dediğimiz steatohepatit geliştiğinde hastalarda halsizlik, çabuk yorulma, karın sağ üst tarafında ağrı ve dolgunluk hissi ile siroz bulguları gelişebilir. Karaciğer biyopsisi karaciğer yağlanmasının tanısında altın standarttır ancak seçilmiş hastalarda sebebin belirlenmesinde ve hastalığın derecelendirmesinde kullanılır."

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI"

Karaciğer yağlanmasının tedavisi hakkında da konuşan Doç. Dr. Ertuğrul, "Karaciğer yağlanması önlenebilir bir durum olup siroza kadar ilerlemeden gerekli önlemler alınmalıdır. Bu yüzden risk altındakilerin kan tahlili ve radyolojik yöntemlerle karaciğerde yağlanma kontrolünü düzenli olarak yaptırmaları gerekir. Öncelikle nedenler belirlenmeli daha sonra buna yönelik tedaviler uygulanmalıdır. Tedavide diyabet, obezite ve hiperlipidemi gibi eşlik eden metabolik hastalıklar dikkate alınmalı, egzersiz, kilo verdirme sağlanmalıdır. Karaciğerde basit yağlanma saptanan kişilerde vücut ağırlığının yüzde 10 kadarını verecek bir diyet ve egzersiz programı ile yağlanma giderilebilmektedir. Eğer hastalarda siroza neden olan NASH saptanmış ise düzenli gastroenterolojik takip ve gerekirse karaciğer nakli planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele verdi: 2 gözaltı Büfeden sigara ve alkol çalan şahıslar yakayı ele verdi: 2 gözaltı 'Tonton Ailesi' obezite ameliyatı ile sağlığına kavuşuyor 'Tonton Ailesi' obezite ameliyatı ile sağlığına kavuşuyor

Beykent Üniversitesi, Gökhan Ertuğrul, Obezite, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaciğer nakilleri arttı, hastalık önlenebilir - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: Karaciğer nakilleri arttı, hastalık önlenebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement