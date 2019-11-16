Son Dakika Haberleri: Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan'ın tek isteği var: "Ölmek istemiyorum"
Son Dakika Güncel Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan'ın tek isteği var: 'Ölmek istemiyorum' - Son Dakika

Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan'ın tek isteği var: "Ölmek istemiyorum"

6 saat önce

Edirne'de yaşayan 34 yaşındaki Gülcan Geçmiş, "Eminim ki bir gün beklediğim haber gelecek.

Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan'ın tek isteği var:

Edirne'de yaşayan 34 yaşındaki Gülcan Geçmiş, "Eminim ki bir gün beklediğim haber gelecek. Daha çok gencim hayatımı kaybetmek istemiyorum" diyerek, vatandaşlara organ nakli konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.


Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan kronik karaciğer rahatsızlığı bulunan Gülcan Geçmiş, yaşaması için çok acil karaciğer nakline ihtiyacının olduğunu belirterek, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.


Gönüllü birkaç vatandaşın nakil olmayı kabul ettiğini ancak sağlık nedenleriyle nakil işlemlerinin gerçekleştirilemediğini gözyaşları içinde anlatan Geçmiş, iki gün önce nakil için bir donörün bulunduğunu ancak o kişide de sağlık sorunları olduğunu öğrenince yıkıldığını ifade etti.


"Böyle bir hastalığa yakalanabileceğimi hiç düşünmedim"


Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan genç kadın Geçmiş, milyonlarca hastanın can beklediğini söyledi. Hastalıkların her an olabileceğini vurgulayan Geçmiş, kendisinin böyle bir hastalığa yakalanacağını hiç düşünmediğini ancak yakalandığını açıkladı.


"Daha çok gencim, yaşamak istiyorum"


"Daha çok gencim hayata tutunmak, yaşamak ve direnmek istiyorum" diyen Geçmiş, "Hayatımı kaybetmek istemiyorum" dedi.


Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan Geçmiş, "Organlarınızı bağışlamazsanız toprak olacak. Eğer bağışlarsanız birine can olacak. Herkes ev araba iş istiyor ben şu an sadece sağlığımı istiyorum" dedi. - EDİRNE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı
Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Engelli öğrenciye tekme tokat dayak atmıştı; kendisini böyle savundu: Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için spordan men ettim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan'ın tek isteği var: "Ölmek istemiyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]