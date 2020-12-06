Karaciğer nakli olan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de karaciğer nakli olduktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, 60 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun ölümünün şüpheli görülmesi üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İddiaya göre bir süre önce karaciğer nakli olan Muhammet Barış Bayar (7), fenalaşarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin çocuk bölümünde tedavi gören küçük Muhammet Barış, 60 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorlar tarafından yapılan incelemede, Bayar'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammet Barış Bayar'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük Muhammet Barış'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. - İZMİR