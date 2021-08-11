Karaciğer naklinde yeni teknik, umut oldu - Son Dakika

Karaciğer naklinde yeni teknik, umut oldu

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde karaciğer naklinde uygulanan yeni teknik, ağır karaciğer yetmezliği bulunan çocuk hastalara umut oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır uygulanan teknik ile şimdiye kadar 8 çocuk sağlığına kavuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinden Prof. Dr. Deniz Balcı ve ekibinin geliştirdiği iki aşamalı ameliyat tekniği, ağır karaciğer yetmezliği olan hastaları hayata bağlıyor. Prof. Dr. Deniz Balcı, Prof. Dr. Meltem Koloğlu, Prof. Dr. Kaan Karayalçın, Dr. Onur Kırımkar ve Anestezi Prof. Dr. Özlem Can tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile şimdiye kadar 8 çocuk sağlığına kavuştu. Bu teknikte normalde karnın ortasındaki küçük boşluğa nakledilmesi gereken karaciğer, ters çevrilerek karnın sağ tarafına naklediliyor. Böylece normalin 2-2,5 katı büyüklüğünde bir karaciğer nakli yapılarak, hastanın daha hızlı iyileşmesi sağlanıyor.