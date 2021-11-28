Karaciğer nakliyle hayata tutunan saat tamircisinden bağış çağrısı - Son Dakika

Kayseri'de karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan 55 yaşındaki saat tamircisi Mahmut Sarı, organ bağışı çağrısı yaptı.

Pınarbaşı ilçesi Sıradan köyünde ikamet ederken ev ekonomisine katkıda bulunmak için 15 yaşında Kayseri'ye gelen ve ağabeyinin yanında saat tamircisi olarak çalışmaya başlayan Sarı, zaman içerisinde özellikle antika saatlere ilgi duydu.

Yıllarca severek yaptığı işini 2019'un mayıs ayında mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu Kayseri Şehir Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konulmasıyla bırakmak zorunda kalan Sarı, yaklaşık 10 gün tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Enstitüsüne sevk edildi.

Sarı'nın buradaki tedavisi de yaklaşık 2 ay sürdü ve nakil yapılabilmesi için uygun donör arandı.

Konya'da kalp krizinden vefat eden bir kişiden alınan karaciğer, yaklaşık 8 saat süren ameliyat ile Mahmut Sarı'ya nakledildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Sarı'nın organ naklinden sonra sağlığına kavuşması 1 yıl kadar sürdü. Sarı, daha sonra 40 yıldır severek yaptığı mesleğinin başına döndü.

"Organ bağışı kadar güzel bir şey yok"

Mahmut Sarı, AA muhabirine, tedavi sürecinde yaşamanın ve sevdikleriyle beraber olmanın önemini ve kıymetini daha iyi anladığını bildirdi.

Konya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşın karaciğerinin ailesi tarafından bağışlanmasıyla kendine nakledildiğini anlatan Sarı, "Şu anda kendimi fazladan yaşıyormuş gibi hissediyorum. Kurban olayım Allah'a. Allah öldürmedi, yardım etti. Rabbim herkese yardım etsin. Organ bağışında bulunan insanlardan Allah razı olsun. Bir hayat kurtarmak çok güzel bir şey. Ben bunu yaşadım, halen de yaşıyorum, çok mutluyum. Organ bağışında bulunanlara her gün dua ediyorum. Çok şükür sağlığım ve sıhhatim şu anda iyi. Kendimi iyi hissettiğim için de saatçilik mesleğine yeniden döndüm. Çok mutluyum." diye konuştu.

Sarı, organ bağışının önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara, eşe ve dosta sesleniyorum. Ben şahit oldum. Organ yetmezliğinden ve organ bulunamadığından dolayı yanımda vefat edenler oldu. Gerçekten organ bağışı kadar güzel bir şey yok. Lütfen organ bağışında bulunun çünkü gerçekten organ bekleyen çok hasta var."

Sağlığına kavuşmasıyla beraber tüm organlarını bağışladığını belirten Sarı, her vatandaştan aynı duyarlılığı göstermesini istedi.