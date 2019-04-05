Karaciğer ve Pankreas Kanserinde Girişimsel Radyoloji Kilit Rol Oynuyor"

Doç. Dr. Aykut Aktaş, toplumda özellikle en çok korkulan pankreas ve karaciğer kanserlerinin tedavisinde girişimsel radyolojinin kilit rol oynadığını belirterek,"Bu tedaviler hastaların sağkalım süresi ve yaşam konforunu önemli ölçüde artıyor" dedi.

Doç. Dr. Aykut Aktaş, toplumda özellikle en çok korkulan pankreas ve karaciğer kanserlerinin tedavisinde girişimsel radyolojinin kilit rol oynadığını belirterek,"Bu tedaviler hastaların sağkalım süresi ve yaşam konforunu önemli ölçüde artıyor" dedi.



Girişimsel radyolojinin, ultrason, MR, tomografi gibi ileri teknoloji cihazları kullanarak kanser dokusunun tespiti ve buraya yönelik iğne deliğinden tedavi yapan bir uzmanlık alanı olduğu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Aykut Aktaş, yapılan destek tedavileri ile hastanın, hastane kalımlarının hem azaldığı hem de standart yaşam beklentisinin uzadığı tespiti yapıldığını belirtti.



KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ



Kişiye özel tedavi planlaması yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Aktaş, "Buna bir süre vermek mümkün değil ama kimi çalışmalara göre 6 ay ile 2 yıl arasında uzattığı ile ilgili yapılan çalışmalar ve bulgular var. Kanser ile mücadelede büyük bir ekiple çalışıyoruz. Her hastalık kendi içerisinde hastaya özgü bir tedavi yöntemi gerektiriyor. Yani kişiye özel tedaviler planlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"TÜMÖR DOKUSUNUN CANLILIĞINI ORTADAN KALDIRIYORUZ"



"Pankreas kanserinin ilk tanısında doku tanısı elde etmek için biyopsileri oldukça sık yapıyoruz" diyen Doç. Dr. Aykut Aktaş, "Özellikle kanser dokusunun tiplerine göre tedavilerde değiştiği için girişimsel radyoloji kanseri tanı koyma konusunda ve tedavinin devamında kilit rol oynamaktadır. İğne deliğinden girerek ultrason ve tomografi cihazlarını kullanarak kanser dokusunun içerisine yerleştirdiğimiz iğne uçlarına verdiğimiz radyo frekans veya iğne ile tümör dondurma tekniği olan krioablasyon yöntemiyle tümör dokusunun canlılığını ortadan kaldırarak, görüntüleme ile destekleyerek ne kadarını ortadan kaldırdığımızı tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"KONSEY KARARI İLE TEDAVİYİ BAŞLATIYORUZ"



Karaciğer ve pankreas kanserlerinde evrelemenin çok önemli olduğunu ve multidisipliner onkoloji konseyleri ile hastaların hangi tedavi almaları gerektiğini ortak bir karara vardıktan sonra başladığını belirten Doç. Dr. Aykut Aktaş, "Eğer bize düşen bir görev varsa gelişimsel radyoloji olarak, tümör dokusunu çok iyi tespit edip oraya odaklanarak, yeni gelişmiş yüksek teknoloji cihazlar kullanıyoruz. Buraya yüksek voltaj uygulayarak hücrelerin canlılığını ortadan kaldırıyoruz. Özellikle krioablasyon, mikrodalga ablasyon veya nanoknife gibi yüksek teknoloji cihazlarımız bazen çözümsüz olan pankreas kanserlerinde yardımcı rol oynamaktadır. Karaciğer kanserlerinde dokuya yöneldiğimiz iğnelerle tedavi yapmamız mümkün. Konsey kararıyla seçilmiş hastalarda tümöre direkt saldıracak şekilde ve görüntüleme eşliğinde yaptığımız zaman gerçekten faydalı sonuçlar elde ediyoruz" diye konuştu.



"UYGULAMALARI KOMBİNE EDEREK ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"



Hastanede uygulanan yöntemleri birbirine kombine ederek, sırasını değiştirerek ve farklı seanslarla uygulayarak yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aktaş, "Yani elimizde tek bir silah yok elimizde birçok silah var. Biz bunların kombinasyonlarını değişik zamanlarda hastanın durumuna göre çeşitlendirmekteyiz. Burada önemli olan etkinliği kanıtlamak. Evreden bağımsız uyguladıklarımız evre ile ilgili uyguladıklarımız var. Özellikle biz evreyi de bağımsız karaciğer kanserlerinde özellikle safra yollarında çok fazla tıkanıklıklar gerçekleştiği için safra yollarını açıcı birçok işlem yapıyoruz. Bunlar hastanın hayat kalitesini ve yaşamını uzatan işlemler. Biz hastayı rahatlatıcı ve hastanın yaşamına daha iyi devam ettirebilmesi için bir takım koruyucu ve destekleyici tedavilerde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"SİNİRİ YOK EDEREK AĞRIYI KESİYORUZ"



Kanser tedavisindeki ağrıda, girişimsel radyolojinin rolünün ön plana çıktığını söyleyen Doç. Dr. Aktaş, "Özellikle pankreas kanseri etrafında iç organların sinir duygusunun alan dokusu ciddi bir ağrıya neden olmakta. Kuşak tarzında ağrı nedeniyle hastaların birçoğu maalesef çok ciddi acı çekmekte ve ağrı kesicilerde cevap vermemekte. Uygulamalarımızda, ince bir iğneyle, tomografi eşliğinde pankreasın etrafındaki sinirlere alkol enjeksiyonu yaparak siniri yok edip, ağrıları ortadan kaldırıyoruz ve hastalarımızın kalan ömürlerini daha rahat geçirmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.



HASTANIN MORALİ ÇOK ÖNEMLİ



Morali düzgün olan hastaların tedaviye daha olumlu cevap verdiğini söyleyen Doç. Dr. Aykut Aktaş, "Bazı durumlarda standart bir şey olmadığı için hastanın uyumu, morali, düzen sistemi gücüne göre süreç değişiyor. Bizim yaptığımız destekleyici tedavilerde, bağışıklık sistemi kuvvetli olan ya da morali düzgün olan hastaların daha iyi cevap verdiğini görüyoruz. Hastaların kanser sürecinde moralini yüksek tutmaları gerekiyor. Bizim yaptığımız uygulamaların bağışıklık sistemine yardımcı olacağını ve bununla ilgili kendilerinin ona göre bir düşünsel yapı geliştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - İstanbul

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