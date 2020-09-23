Karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki Saad, Türkiye'de tedavi ediliyor - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Kemmune Kampı'nda yaşayan ve karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki Saad Orabi, tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de, İdlib kenti kırsalındaki Kemmune Kampı'nda doğuştan karaciğer yetmezliği hastalığıyla dünyaya gelen Saad Orabi (2), ailesinin maddi imkansızlıkları ve ülkedeki yetersiz sağlık sistemi nedeniyle tedavi olamadı. Bölgedeki savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarıyla ilgilenen Fetih İlim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) görevlileri, Orabi'yi tedavi için Türkiye'ye getirmek amacıyla Hatay Valiliği'nden izin istedi. Valiliğin izni üzerine görevliler tarafından Orabi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek Hatay'daki bir hastanede tedaviye alındı. Orabi'nin masraflarının Fetih-Der tarafından karşılanacağı öğrenildi.