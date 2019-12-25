Karaciğer yetmezliği bulunan baba kızından organ nakli ile hayata döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaciğer yetmezliği bulunan baba kızından organ nakli ile hayata döndü - Son Dakika

Karaciğer yetmezliği bulunan baba kızından organ nakli ile hayata döndü

6 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde karaciğer yetmezliğinin son evresinde olduğu belirtilen Ufuk Karacan, kızından yapılan nakille yeniden hayata döndü.

Karaciğer yetmezliği bulunan baba kızından organ nakli ile hayata döndü, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde karaciğer yetmezliğinin son evresinde olduğu belirtilen Ufuk Karacan, kızından yapılan nakille yeniden hayata döndü.

Kapubağ Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Ufuk Kurucan, mide bulantısı ve kan tükürmesi üzerine ambulansla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Taburcu edildikten altı ay sonra yeniden gittiği hastanede, "Karaciğerin bitmiş, nakil gerekiyor. Hayatını kaybedebilirsin" denilen Kurucan'a, Antalya'da özel bir hastanede 22 yaşındaki kızı Yasemin'den alınan 500 gram karaciğer dokusu nakledildi.

Kızı yeniden hayata bağladı

Baba Kurucan, AA muhabirine, kızının kendisine karaciğerinden doku vermesiyle yeniden hayata tutunmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Bazı rahatsızlıklarını ilk başlarda önemsemediği için tedavi olmadığını aktaran Kurucan, "Rahatsızlıklarım iyice artınca zor duruma düştüm. Alkol hastalığımı tetikledi. Herkese sesleniyorum, alkol kullanmayın. Çok pişmanım. Kızıma bir kez daha teşekkür ederim. 'Kendin ettin' demedi, bana yeni bir hayat verdi." dedi.

Yasemin Kurucan da bir insan için en değerli varlığın ailesi olduğunu ifade etti.

Babasının yaşamasını çok istediği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu anlatan Kurucan, "Babasız yaşayamazdım. Bir kilogrammış ciğerim. Yarısını babama verdiler. Babamdan uzak olmak istemediğim için okulumu dondurdum. Babamın yanındayım." diye konuştu.

Anne Fatma Kurucan da zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

Ailece organ nakline her zaman sıcak baktıklarını vurgulayan Kurucan, eşinin ve kızının sağlık durumundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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