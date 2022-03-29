Karaciğer yetmezliği tanısı koyulan minik Asya'ya umut ışığı - Son Dakika

KARS'ta karaciğer yetmezliği tanısı koyulan Asya'ya (5), olası nakil ihtiyacı için ambulans uçakla getirildiği Adana'da uygulanan tedavi sonuç verdi. Servise alınan Asya'nın organ nakli olmasına gerek kalmadığı açıklandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Karaciğer destekleyici tedaviler uyguladık. Hastamızın durumunun iyiye gittiğini ve karaciğer naklinden uzaklaştığını saptadık" dedi.

Kars'ta arıcılık yapan Selahattin Daştan (52) ile Hayriye Daştan (44) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Asya, aşırı uyku hali, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tetkik ve muayeneyle Asya'ya, viral enfeksiyon sonucu ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı koyuldu. Asya, karaciğer nakli gerekebileceği ve donanımlı merkezde olması gerektiği için 25 Mart'ta ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yoğun bakım ve karaciğer nakil ekibinin yakından ilgilendiği Asya'ya, 3 gün boyunca yoğun bakımda karaciğer destekleyici tedaviler yapıldı. Tedavilere olumlu yanıt veren Asya, yoğun bakımdan çıkarılıp, dün sabah servise alındı.