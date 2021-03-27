Karaciğer yetmezliği tedavisi gören babasına 18 yaşına girince şifa oldu - Son Dakika

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören babasına 18 yaşına girince şifa oldu

27.03.2021 11:05
Karaciğer yetmezliği tedavisi gören babasına 18 yaşına girince şifa oldu, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde karaciğer yetmezliği tedavisi gören Celal Sadık, üniversite öğrencisi kızının bağışladığı dokuyla sağlığına kavuştu.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde karaciğer yetmezliği tedavisi gören Celal Sadık, üniversite öğrencisi kızının bağışladığı dokuyla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 46 yaşındaki Celal Sadık, portör damarlarda tıkanıklıktan dolayı 5 yıl önce karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı. Evli ve 5 çocuk babası olan Sadık, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde tedavi görmeye başladı.

Karaciğer nakli için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne alınan Sadık'a donörlerden bağışlanan 3 karaciğer dokusu da uyum sağlamadı.

Babasının sağlık durumuna üzülen Beyzanur Sadık, bağışçı olmak istedi ancak 16 yaşında olduğu için yasal olarak bunu gerçekleştiremedi.

Celal Sadık'a uygun karaciğer dokusu bulunamaması üzerine 18 yaşına giren kızı Beyzanur, 2 yıl önce gerçekleştirilemeyen doku nakli için bağışçı oldu.

Testlerde Beyzanur'un karaciğer dokusunun uygun bulunması üzerine gerçekleştirilen nakille Celal Sadık sağlığına kavuştu.

"Kızımı her zaman iyi yetiştirdiğime inandım, o da iyi yetişti"

Celal Sadık, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta aşçılık yaptığını, 5 yıldan bu yana karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavisinin Malatya'da sürdüğünü anlattı.

Doktorların bu süre içerisinde kendisiyle çok ilgilendiğini dile getiren Sadık, "Organ nakline karar verdiler. Nakil sürecinde 3 donörden uyum sağlanamadı. Sonra da kızımdan uygun görüldü. Bugün de gayet iyiyiz memnunuz. Allah razı olsun hocalarımızdan." dedi.

Nakilden önce ensesinde, kulağının arkasında kızarıklıkların olduğunu, operasyon sonrasında bunların kalmadığını, renginde, gözeneklerinde, tırnak derisinde belirgin iyileşmeler yaşandığını ifade eden Sadık, "Kızımı her zaman iyi yetiştirdiğime inandım o da iyi yetişti. İnşallah bundan sonra da daha da iyi olur. Kendine her zaman hayatında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Nakil benden olsun diye herkesten önce ben atılıyordum"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyzanur Sadık da babasının karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendiğinde 16 yaşında olduğunu, ona karaciğerini kendisinin vereceğini hep hissettiğini söyledi.

Beyzanur Sadık şöyle konuştu:

"Gideyim test yaptırayım diyordum. Nakil benden olsun diye herkesten önce ben atılıyordum. Yasal yaşımın gelmesini bekliyordum. Çok şükür yaşıma geldim. Test yaptırdık, yağlanma olduğunu söylediler. Birkaç ay sonra kan tahlili verdiğimde çok şükür uyduğunu, herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Ameliyatımızı yaptılar çok şükür. Başarılı bir ameliyat sonucunda ikimiz de ayağa kalktık. Babama karaciğerimin nakledilmesi dolayısıyla kendimle gurur duyuyorum, kendimi hayırlı bir evlat hissediyorum. Önce Allah'ın, sonra doktorlarımızın sayesinde babam hastalıktan kurtuldu. Bu çok güzel bir duygu, çok mutlu oluyorsun. Aslında ben büyük bir şey de yaptığımı zannetmiyorum. Sağlık durumum ise gayet iyi, kendimi iyi hissediyorum."

Baba ile kızının sağlık durumları gayet iyi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran da Celal Sadık gibi günde yaklaşık 15-20 hastanın karaciğer yetmezliği nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Siroz olan Sadık'a karaciğer naklinin şart olduğunu ifade eden Başkıran, "Karaciğer nakli vericisi olmak için bazı kriterler gerekiyor. 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük olacak vesaire... Bu parametreler içinde kızı Beyzanur uygun oldu ve nakli gerçekleştirdik. Şu anda vericimiz taburcu, gayet sağlıklı, hiçbir sıkıntımız yok. Alıcıda da hiçbir problemimiz yok, gayet sağlıklı. Beyzanur büyük bir şey yaptı aslında, ben kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi, Tıp Merkezi, Turgut Özal, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karaciğer yetmezliği tedavisi gören babasına 18 yaşına girince şifa oldu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Karaciğer yetmezliği tedavisi gören babasına 18 yaşına girince şifa oldu - Son Dakika
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