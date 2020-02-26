Karaciğeri hasar gören kediye doku nakli yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaciğeri hasar gören kediye doku nakli yapıldı - Son Dakika

Karaciğeri hasar gören kediye doku nakli yapıldı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki bir veteriner kliniğinde karaciğeri hasar gören 2 yaşındaki 'Hüdaverdi' adlı kediye başka kediden alınan doku nakledildi.

Karaciğeri hasar gören kediye doku nakli yapıldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki bir veteriner kliniğinde karaciğeri hasar gören 2 yaşındaki 'Hüdaverdi' adlı kediye başka kediden alınan doku nakledildi.

Derince'de, Ebubekir Kadak, 2 yaşındaki 'Hüdaverdi' isimli kedisini veteriner kliniğine getirdi. Yapılan muayene sonucu kedinin karaciğerinde hasar oluştuğu belirlendi. Veteriner Hekim Kurtul Durna, tedavisine başlanan Hüdaverdi'nin, yeni bir uygulama olan doku nakli ile daha hızlı iyileşebileceğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul'da faaliyette bulunan bir firma ile iletişime geçilerek doku talep edildi. Firmadan gelen uygun dokular, operasyonla Hüdaverdi'ye şırınga edilerek doku nakli gerçekleştirildi. Operasyon sırasında kliniğin 5 görevlisi aşama aşama yapılan doku naklini gerçekleştirdi.Veteriner Hekim Kurtul Durna, kedilerden kediye, köpeklerden köpeğe doku naklinin gerçekleşmeye başladığını belirterek, "Bu dokular kısırlaştırma işlemleri sırasında sağlıklı hayvanın yağ dokusundan alınıp, depolanıyor ve donduruluyor. Nakil talebi olduğunda da özel soğutuculu kutularla sevki yapılıp, uygun ortamda hasta hayvana naklediliyor. Sağlıklı olan hücreler hasta organı bulup onarmaya başlıyorlar. Birden fazla organda hasar olması halinde dozaj da ona göre ayarlanıp, birkaç operasyonla yapılması gerekiyor. Bu operasyonun maliyeti hastalığa göre özel olarak belirlenen ücret tespiti ile yapılıyor, daha hızlı iyileşme sağlanıyor" dedi.


Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:38 Kaynak: DHA
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