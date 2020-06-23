Karaciğerini bağışlayıp kardeşini yaşattı - Son Dakika

Karaciğerini bağışlayıp kardeşini yaşattı

ANTALYA'da, karaciğer nakli olması gerektiği söylenen Mevlüt Kurşun (37) için tüm ailesi seferber oldu.

Karaciğerini bağışlayıp kardeşini yaşattı, System.String[]

ANTALYA'da, karaciğer nakli olması gerektiği söylenen Mevlüt Kurşun (37) için tüm ailesi seferber oldu. Yapılan testler sonucu Kurşun, ablası Dilara Mamet Yiğit'in (39) karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Turizmci Mevlüt Kurşun, 25 yıl önce teşhis konulan Hepatit-B'ye bağlı karaciğer sirozu ile mücadele etti. Kurşun'a, son 5 yıl ilerleyen hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Yurt dışına giderek araştırma yapan Kurşun'a, Almanya ve İsrail'deki doktorlar, bu konuda en iyi merkezlerin Türkiye'de bulunduğunu ve bu merkezlerden birinin de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi olduğunu söyledi. İki ay önce hayati tehlikesi artan, karaciğeri iflas eden Kurşun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Koronavirüs nedeniyle bağışçı bulunamayınca abla Dilara Mamet Yiğit bağışçı olmak istedi. Yapılan testler sonucu Dilara Mamet Yiğit'in karaciğerinin bir bölümünü verebileceği saptandı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde bir hafta önce yapılan operasyonla Dilara Mamet Yiğit'ten alınan karaciğer dokusu, Mevlüt Kurşun'a nakledildi.

ALMAN VE İSRAİLLİ DOKTORLAR TAVSİYE ETTİ

Ahıska Türkü olan Mevlüt Kurşun, karaciğer problemiyle ilgili 25 yıldır yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Karaciğer nakli olmam gerektiğini öğrendiğimde dünyada bu konuda iyi olduğunu düşündüğüm Almanya ve İsrail gibi ülkelere gittim. Oradaki tüm doktorlar Türkiye'de bu konuda çok iyi merkezler olduğunu söyledi. Ben de Türkiye'ye geldim. İstanbul ve Ankara'daki doktorlarım da yurt dışındaki doktorlar gibi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni tavsiye ettiler. Koronavirüs nedeniyle çok sıkıntı yaşadım. Hastanelere gidemiyordum. Son iki ay tahammül edemedim. Ölümü bekliyordum. Ailem seferber oldu. Kız kardeşimin verici olabileceği tespit edildi. Allah ondan ve doktorlarımdan razı olsun. Sayelerinde hayata tutundum. Ailemin tamamı verici olmak istedi, bu da beni çok mutlu etti" diye konuştu.

'KARDEŞİMİ YAŞATTILAR'

Kardeşinin hastalığının çok büyük sorun yarattığını bildiklerini, senelerdir yaşadıklarına şahit olduklarını söyleyen Dilara Mamet Yiğit, "Biz iki kardeşiz. Sona geldiğini öğrendiğimde hemen bağışçı olmak istedim. İlk muayenede doktorlar boyum ve kilom az olduğu için verici olamayacağımı söylediklerinde çok üzüldüm. Çok şükür sonraki testlerde uygun görüldüm. Kardeşim kurtuldu, Allah onlardan razı olsun. Allah onlara da uzun ve sağlıklı ömür versin" dedi.

DENEYİMLİ VE GÜVENİLİR EKİP

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın sağlığının çok iyi olduğunu, tüm nakillerde Türkiye'nin en iyi merkezi olduklarını, bunu tüm dünyanın da kabul ettiğini, pandemi nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldıkları nakillere devam ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Nakil yaptığımız hastalarımız, nakil ve sonrasında en deneyimli ve güvenilir ekip tarafından takip ediliyor" dedi.


Akdeniz Üniversitesi, Almanya, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Karaciğerini bağışlayıp kardeşini yaşattı - Son Dakika
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