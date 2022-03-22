Karaciğerini taşıdığı oğlu için evlat nöbetinde - Son Dakika
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Karaciğerini taşıdığı oğlu için evlat nöbetinde

22.03.2022 13:50
Karaciğerini taşıdığı oğlu için evlat nöbetinde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 932'nci gününde sürüyor.

Baba Ali Akan da Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden 2017'de kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet için oturma eylemine dahil oldu.

Akan, gazetecilere, oğlunun üniversitede okurken, 5 yıl önce tatile gideceğini söyleyerek evden çıktığını, o günden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Oğlunun kendisine karaciğerini bağışladığını anlatan Akan, "Bana karaciğerini veren kendisidir. Şu an yaşadığım süreyi ona borçluyum. Oğlum lütfen gel. Hasretinle yanıyorum." dedi.

Akan, oğluna kavuşmak istediğini dile getirerek, "Sesimi duyurmak için geldim. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Evladımın gelmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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