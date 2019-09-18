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Karaciğeriyle babasına can oldu

1 saat önce

ANTALYA'da Hepatit-B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Ömer Tok (57), oğlu Hakan Tok'tan (28) nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

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ANTALYA'da Hepatit-B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Ömer Tok (57), oğlu Hakan Tok'tan (28) nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.
Bodrum'da bir sitede çalışan 2 çocuk babası Ömer Tok'a, 18 ay önce karnında şişlik ve mide yanması şikayetleriyle gittiği hastanede, Hepatit-B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Tok'un durumu ağırlaştı. Karaciğer nakli olması gerektiği belirtilen Tok'un yakınları bağış için seferber oldu.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde, teknik servis çalışanı oğlu Hakan Tok'un bağışçı olabileceği belirlendi. Hastane Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, başarılı bir operasyonla Hakan Tok'tan alınan karaciğer parçasını, babası Ömer Tok'a nakletti. İki gün yoğun bakımda kalan Ömer Tok, Organ Nakli Kliniği'ne alındıktan 27 gün sonra taburcu edildi.
Sağlık kontrolleri evinde sürdürülen Ömer Tok, "Karaciğer nakli olmak için 18 ay önce sıraya yazıldım. Son dönemde günlerim çok zor geçiyordu. Son iki aydır durumum ağırlaşınca kısa sürede canlıdan karaciğer nakli olmam gerektiğini öğrendim. Ailemin tamamı beni hayatta tutmak için bağışçı olmaya karar verdi. Yapılan testler sonucu oğlum Hakan'ın doku ve kan uyumu olduğu tespit edildi" dedi.
'BABAMA CANIM FEDA'
Karaciğerinden verdiği parçayla babasını yaşama bağlayan Hakan Tok, "Babamın sağlığına kavuşması, en büyük dileğim. Karaciğerimin bir parçasını vermek benim görevimdi, onu yerine getirdim. Gerekirse babama canım feda" diye konuştu.
KARACİĞER KENDİNİ YENİLEYİP BÜYÜR
Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Hastalarımızın durumunun çok iyi olduğunun tespit edilmesinin ardından verici ve alıcı taburcu oldu. Tedavileri hastane dışında takip edilecek. Periyodik bakımları titizlikle sürdürülecek" ifadelerini kullandı. Karaciğerin diğer organlara göre farklı özelliğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, "İnsan vücudunda kendini yenileyip büyüyen tek organ olan karaciğer, nakille birlikte büyümeye başlar. Büyüme ve yenilenme 1 yıl sürer. Verici ve alıcı bu süreçte takibimizde olacak" dedi.


Aydınlı, Bodrum, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:59 Kaynak: DHA
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