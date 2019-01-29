Karaçoban'da Halk Kütüphanesi Açıldı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde açılan halk kütüphanesi hizmete girdi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde açılan halk kütüphanesi hizmete girdi.



İl Kültür Turizm ve Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığının katkılarıyla açılan Karaçoban Halk Kütüphanesi, öğrenci ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı.



Kütüphane açılışına katılan ilçe kaymakamı Yusuf İzci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Ahmet Duran Kardaşlar, kütüphane sorumlusu Bilal Tunçkıran'dan bilgi aldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kütüphaneye 10 bin kitaplık doküman ve kaynak temin edeceği bildirildi.

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