Karaçoban İlçe Başkanlığına Tahir Durmaz seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaçoban İlçe Başkanlığına Tahir Durmaz seçildi - Son Dakika

Karaçoban İlçe Başkanlığına Tahir Durmaz seçildi

6 saat önce

İYİ Parti ilçe kongrelerini bir bir yapıyor.

Karaçoban İlçe Başkanlığına Tahir Durmaz seçildi, System.String[]

İYİ Parti ilçe kongrelerini bir bir yapıyor. Karaçoban ilçesinde seçim yapıldı. İlçe başkanlığına yeniden Tahir Durmaz seçildi.


İYİ Parti Karaçoban ilçe kongresi bu gün gerçekleştirildi. İl Başkanı Melih Kırkpınar ve yönetiminin de katıldığı kongre,İstiklal marşının okunmasıyla başladı.


Ardından divan seçimi gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Yılmaz Ceyran'ın yaptığı kongrede konuşan İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, Erzurum'da İYİ Parti' nin arzu edilen noktaya gelmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Ülke olarak zor günler geçiriyoruz, bu zor günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik ve beraberlik. ancak bir ve beraber olursak bu zoır günleri en az hasarla atlatabiliriz. Bizler İYİ Parti olarak, muhalefetimizi de belirli bir üslup çerçevesinde yapıyoruz. İlçe kongrelerimizi yapmaya başladık. İlçe kongrelerimizi tamamladıktan sonra il kongremizi yaparak, durmadan, yorulmadan, gecemizi gündüzümüze katarak, İYİ kadroların önce Erzurum'da sonra Ülke genelinde yönetimde yer almaları için ne gerekiyorsa yapacağız."dedi.


Ardından seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimlerde, delegelerin tamamının oyunu alan İlçe başkanı Tahir Durmaz yeniden başkan seçildi. - ERZURUM

Karaçoban, İYİ Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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