Karada ve denizde polisi alarma geçiren minik Mehmet otelde bulundu - Son Dakika
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Karada ve denizde polisi alarma geçiren minik Mehmet otelde bulundu

23.07.2022 10:25
Karada ve denizde polisi alarma geçiren minik Mehmet otelde bulundu

Antalya'da ailesi ile plaja giden 4 yaşındaki çocuğun kayıp ihbarı üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri alarma geçti.

Antalya'da ailesi ile plaja giden 4 yaşındaki çocuğun kayıp ihbarı üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri alarma geçti. Sahil güvenliğin denizde polis ekiplerinin plaj ve çevresinde aradığı çocuk yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki otelde bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Damlataş Plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi ve kardeşleri ile plaja gelen 4 yaşındaki Mehmet bir süre sonra ailesinden uzaklaştı. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden anne bir süre çevrede aradıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çocuğunun kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri plaj ve çevresinde aile üyelerinin verdiği fotoğraf ve eşkal bilgilerine göre minik Mehmet'i arama çalışması başlattı. Denizde boğulmuş olma ihtimaline karşı da Sahil Güvenlik ekipleri bot ile deniz yüzeyinde arama çalışması başlattı.

Otel güvenliğinin dikkati sayesinde bulundu

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarından ardından bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir otel güvenliği 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kaybolmuş bir erkek çocuğu bulduklarını söyledi. Aile üyelerinin haber vermesiyle plaja gelen babanın endişeli bekleyişin ardından gelen ihbarla bir umutlandı. Belirtilen otele giden polis ekipleri bulunan çocuğun kayıp olarak aranan Mehmet olduğunu tespit etti. Otele gelen baba Felemes Aslı, büyük sevinçle evladına sarılması dikkatlerden kaçmadı.

Kayıp haberi ile işi bırakarak geldiğini söyleyen baba Felemes Aslı, "Hiçbir şeyden haberim yoktu. Annesiyle birlikte hava almak için dışarı çıkmışlar. Denize girmişler. Bende çalışıyordum. Kayboldu haberini alınca geldim. Daha sonra bulduk" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karada ve denizde polisi alarma geçiren minik Mehmet otelde bulundu - Son Dakika

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