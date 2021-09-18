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Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı - Son Dakika

Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı

18.09.2021 17:49

Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı Kocaeli'de 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kocaeli çevre gönüllüleriyle birlikte 8 noktada gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında yaklaşık 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı.

Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı

KOCAELİ - Kocaeli'de 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kocaeli çevre gönüllüleriyle birlikte 8 noktada gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında yaklaşık 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı. Temizliğe kimi aileler çocukları ile birlikte katılırken bir gönüllü ise kedisi ile çöp topladı.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let's Do it Türkiye hareketi, çevre gönüllüleri İzmit sahili ve mavi bayraklı 7 halk plajında temizlik yaptı. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, yaklaşık 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı. 8 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Let's Do it Genel Sekreteri Rana Karayiğit, STK Temsilcileri ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Gerçekleşen etkinliğe katılan tüm vatandaşlara Büyükşehir Belediyesince maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. İzmit sahilinde yürütülen etkinlik kapsamında Vapur İskelesi tarafında ise dalgıçlar denize dalarak temizlik yaptı. Etkinliğe Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği destek verdi. Çöplerin toplanmasının ardından gönüllüler hep birlikte şarkı söyleyerek etkinliği bitirdi. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, doğanın temiz tutulması için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

"Kedimle etkinliğe katıldım"

Etkinliğe kedisi ile katılan Serap Koçhisar isimli gönüllü, "Gelecek nesillerimiz için daha temiz bir doğa için ben kedimle birlikte bu organizasyona katıldım. Her kesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Çöplerimizi bertaraf etmezsek ileride temiz hava alabileceğimiz bir doğa kalmayacak, o yüzden herkesin gönüllü olmasını istiyorum" dedi.

"Eğitim evde başlar"

Çocukları ile birlikte temizlik çalışmalarına katılan Nihal Uğraş ise, "Eğitim ilk önce evde anne baba ile başlar. Biz çocuklarımıza örnek olacağız onlar da torunlarına örnek olacaklar. Bu iş gönül işidir. Temizlik imandan gelir ve devam eder. Ailem ile birlikte temizliğe geldik. Oğlum izci, inşallah kızım da izci yolunda ilerler. Hepimiz bilinçli olalım yeterli olur zaten" diye konuştu.

"Doğayı temiz tutalım"

Çöp toplayan 9 yaşındaki Zeynep Karakoyun, doğayı temiz tutmayı sevdiğini belirterek, "Bugün burada çöp topladık. Doğayı çok temiz tutmak çok hoşuma gidiyor. Doğayı temiz tutalım ki başka çocuklara da temiz kalsın" şeklinde konuştu.

"Beklediğimizden az çöp çıktı"

Biz sualtı temizliği yaparak etkinliğe destek olduklarını söyleyen dalgıç Özcan Karabulut "Yaklaşıl bir saat kadar temizlik yaptık ama beklediğimiz gibi bir çöp çıkmadı bu bizi mutlu etti. Bireysel atıklar çok fazla yok bulduğumuz kadar bir şeyler çıkardık. Herkesten ricamız denizi ve çevreyi kirletmeyelim" ifadelerini kullandı.

Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı
Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı
Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı
Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karada ve denizde temizlik: 3 saatte 1 ton atık çöp toplandı - Son Dakika
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