Son Dakika Haberleri: Karadağ: 74
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Karadağ: 74

1 saat önce

SALON: DongguanHAKEMLER: Roberto Vazquez (Porto Riko), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Michal Proc (Polonya)TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 19, Furkan Korkmaz 5, Semih Erden 6, Wilbekin 9, Metecan Birsen 15, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer 2, Ege Arar, Yiğit...

Karadağ: 74, System.String[]

SALON: Dongguan
HAKEMLER: Roberto Vazquez (Porto Riko), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Michal Proc (Polonya)
TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 19, Furkan Korkmaz 5, Semih Erden 6, Wilbekin 9, Metecan Birsen 15, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer 2, Ege Arar, Yiğit Arslan 2
KARADAĞ: Needham 13, Petar Popovic 6, Radoncic 3, Dubljevic 12, Vucevic 20, Milko Bjelica 2, Marko Todorovic 5, Aleksa Popovic, Suad Sehovic 3, Sead Sehovic 2, Ivanovic 8
1. PERİYOT: 16-26
DEVRE: 32-37
3. PERİYOT: 49-58
5 FAULLE ÇIKAN: 38.48 Semih Erden (Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman O Grubu ilk maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup ederek, olimpiyat elemelerine katılma şansını sürdürdü.
Millilerimiz ikinci maçında ise 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30'da Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçların sonucunda, FIBA'nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.


Semih Erden, Porto Riko, Karadağ, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:45 Kaynak: DHA
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