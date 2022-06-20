Karadağ Başbakanı Abazovic, halka "tasarruf" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Karadağ Başbakanı Abazovic, halka "tasarruf" çağrısı yaptı

20.06.2022 13:51
Karadağ Başbakanı Abazovic, halka "tasarruf" çağrısı yaptı

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, halka elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, halka elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Abazovic, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Vatandaşlardan elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmalarını rica ediyorum, zira bundan sonraki krizden endişeliyim." diye konuştu.

Karadağ hükümetinin akaryakıt fiyatları konusunda kolaylıklar sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydeden Abazovic, sonbaharda sadece enerji değil aynı zamanda gıdada da kriz yaşanmasından endişe ettiğini söyledi.

Abazovic, bu durumun, Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi, akıllı politikalar ve bölgesel iş birliğiyle iyi bir şekilde atlatılabileceğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ Başbakanı Abazovic, halka 'tasarruf' çağrısı yaptı - Son Dakika

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