Abazovic'in, Batı Balkan liderlerine, "Ukrayna'ya ortak ziyaret" için teklif götüreceğine işaret edilen açıklamada, "Özellikle bölgedeki NATO üyesi ülkelerle gidilmesi için görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaretin amacı ise Batı Balkanlar'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini göstermek olacak." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek - Son Dakika

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