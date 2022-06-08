Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, 25. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, 25. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde konuştu

08.06.2022 14:42

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Ukrayna'daki krizin ekonomik sonuçlarının son derece ciddi olduğunu belirterek, "Enerji zincirlerinde kopuklukların meydana gelmesi kaçınılmaz. Başta Avrupa olmak üzere Asya'da da kalkınma ve yeşil dönüşüm alanlarında sıkıntılar yaşanabilir.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Ukrayna'daki krizin ekonomik sonuçlarının son derece ciddi olduğunu belirterek, "Enerji zincirlerinde kopuklukların meydana gelmesi kaçınılmaz. Başta Avrupa olmak üzere Asya'da da kalkınma ve yeşil dönüşüm alanlarında sıkıntılar yaşanabilir." dedi.

25. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde konuşan Djukanovic, "25. Avrasya Ekonomi Zirvesi çeyrek asırdır sürdürdüğü varlığıyla Balkan ülkelerinin her zaman yanında olmuştur. Karadağ adına çalışmalarınızın devamında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Djukanovic, bu yılki zirvenin jeopolitik içeriğin değiştiği ortamda yapıldığının altını çizerek, "Avrupa topraklarında yaşanan bir savaşla karşı karşıyayız ve bunun sonuçlarını uzun süre hissetmeye devam edeceğiz. Batı ve Doğu arasındaki ilişkiler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla daha da olumsuz bir hal aldı. Yüz günden fazladır devam eden savaş Ukrayna topraklarını yok ediyor, insanları hayatlarından ediyor. Milyonlarca Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda bırakıldı." şeklinde konuştu.

Gelecek günlerde dünya genelinde temel ihtiyaçların üretilmesinde büyük sıkıntılar çıkacağı değerlendirmesinde bulunan Djukanovic, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki krizin ekonomik sonuçları ise oldukça ciddi. Enerji zincirlerinde kopuklukların meydana gelmesi kaçınılmaz. Başta Avrupa olmak üzere Asya'da da kalkınma ve yeşil dönüşüm alanlarında sıkıntılar çıkabilir. Bir de buna hala devam eden Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri eklenirse durum çok daha belirsiz bir hal alıyor. Kovid-19 salgını küresel bir sorunun çözümünde uluslararası anlamda ortak hareket etmenin önemini gösterdi. Bugün yakınımızda meydana gelen çatışmalarla savaşın aslında bir çözüm olmadığının farkındayız. Çözüm sadece diyalogla gelir ve diyalog da hoşgörü ve saygıyla oluşur. Şiddet ve baskı ancak savaşa götürür."

Djukanovic, güncel durumun çok daha büyük sorumluluk ve kararlılık gerektirdiğine dikkati çekerek, "Tanıdığımız dünya artık yok. Yeni bir jeopolitik döngüye şahit olduğumuz aşikar ve bu yeni durumun nasıl olacağını kimse net bir şekilde anlatamaz. Durum hiç bu kadar öngörülemez olmamıştı. Bu da gelecekte yeni ötekileştirmeleri doğurabilir." ifadesini kullandı.

Zirvede ele alınacak konuların çözüm odaklı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Djukanovic, "Zirvede konuşulacak kapsamlı konular da büyük fayda sağlayacak. Zirvenin beklentileri karşılayacağına eminim." dedi.

Djukanovic, "Karadağ, 2006'da bağımsız olduktan sonra önemli gelişmeler kaydetti. Bugün NATO üyesiyiz ve Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda bölgede lider konumdayız. Salgından önce ekonomik kalkınma anlamında önemli adımlar attık ve altyapıda yabancı yatırımlara imza attık. Karadağ'ın önünde zorlu yıllar var. Bizim en büyük zenginliğimiz istikrar ve multi-etnik demokrasimizdir. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerle olan iyi ilişkilerimiz de önemli bir rehber bizim için. Karadağ'da biz farklılıklar içinde yaşamanın önemine ve diyaloğa inanıyoruz. Bu zirve de aynı şekilde farklılıkları bir araya getiriyor. Umuyorum hoşgörünün nefreti yendiği bir dünyada bizler de engellere takılmadan gelişme gösteririz." şeklinde konuştu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, 25. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde konuştu
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, 25. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde konuştu
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, 25. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde konuştu
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, 25. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde konuştu

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, 25. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

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