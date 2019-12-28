Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic Dini Özgürlükler Yasası'nı imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic Dini Özgürlükler Yasası'nı imzaladı - Son Dakika

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic Dini Özgürlükler Yasası'nı imzaladı

6 saat önce

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin (SPC) ve muhalefetteki Demokrat Cephe (DF) Partisinin katı şekilde karşı çıktığı Dini Özgürlükler Yasası'nı imzaladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic Dini Özgürlükler Yasası'nı imzaladı, System.String[]

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin (SPC) ve muhalefetteki Demokrat Cephe (DF) Partisinin katı şekilde karşı çıktığı Dini Özgürlükler Yasası'nı imzaladı.

Djukanovic'in talebi üzerine hazırlanan ve ülkedeki Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören yasa tasarısı, ülkede yaşayan Sırp Ortodoksların büyük tepkisine neden oldu.

Yasa tasarısına karşı çıkan Sırplar, ülkenin farklı şehirlerinde ve Karadağ'ın Belgrad Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenlemişti.

Tasarının kabul edildiği meclis genel kurulunda olay çıkaran muhalefetteki DF'den 18 milletvekili gözaltına alınmış, çoğu ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 3 milletvekili hakkında ise 72 saatlik gözaltı kararı verilmişti.

Açlık grevi yapacaklarını açıklamalarının ardından serbest bırakılan 3 milletvekili, düzenledikleri basın toplantısında, Djukanovic'ten, yasa tasarısını yeniden meclise sunmasını isteyerek, ülkedeki Sırp Ortodokslara protesto çağrısında bulunmuştu.

Bu arada, Sırbistan'ın aşırı sağcı "Dveri" Hareketi'nin Genel Başkanı Bosko Obradovic de Sırbistan Meclisinde dün yapılan oturuma Karadağ karşıtı pankartla gelerek kısa süreli gerginliğe neden olmuştu.

Djukanovic'in imzaladığı Dini Özgürlükler Yasası, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'na dahil olmadan önce Karadağ'da inşa edilen kiliselerin "devlet malı" haline gelmesini öngörüyor.

21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda Sırbistan-Karadağ'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Karadağ'da, Karadağ Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de halen aktif faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanı, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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