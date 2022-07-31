Djukanovic, görüşmede Batı Balkanlar 'daki genel durum ile bölge ülkeleri için "en iyi seçeneğin" Avrupa Birliği (AB) olduğu hususunu ele aldıklarını aktararak Sanchez'le, AB üyesi olmalarının sadece bölgenin değil, AB'nin de çıkarlarına hizmet edeceği görüşünü paylaştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İspanya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, İspanyol Başbakan Sanchez'i kabul etti - Son Dakika

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