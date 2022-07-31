Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, İspanyol Başbakan Sanchez'i kabul etti - Son Dakika
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Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, İspanyol Başbakan Sanchez'i kabul etti

31.07.2022 16:30
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, İspanyol Başbakan Sanchez'i kabul etti

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cetinje kentinde kabul etti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cetinje kentinde kabul etti.

Djukanovic ve Sanchez ikili görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı'nın ilk ziyaretinin ülkesi için tarihi önem ifade ettiğinin altını çizen Djukanovic, İspanya'nın Belgrad Büyükelçiliğinin başkent Podgoritsa'da ofis açmaya hazırlandığını dile getirdi.

Djukanovic, görüşmede Batı Balkanlar'daki genel durum ile bölge ülkeleri için "en iyi seçeneğin" Avrupa Birliği (AB) olduğu hususunu ele aldıklarını aktararak Sanchez'le, AB üyesi olmalarının sadece bölgenin değil, AB'nin de çıkarlarına hizmet edeceği görüşünü paylaştıklarını dile getirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez de Karadağ ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Karadağ'ın, Ukrayna- Rusya savaşındaki tavrını takdir ettiklerini söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İspanya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, İspanyol Başbakan Sanchez'i kabul etti - Son Dakika

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