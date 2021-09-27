Karadağ'da 15. Uluslararası Kitap ve Eğitim Fuarı açıldı - Son Dakika

Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 15. Uluslararası Kitap ve Eğitim Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.
Fuar Koordinatörü Jelena Krsmanovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl fuarın yapılamadığını ifade ederek kitap okumanın asla eskimeyecek önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.
Başkentteki bir alışveriş merkezinde 4 Ekim'e kadar devam edecek fuar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
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