Karadağ'da 15. Uluslararası Kitap ve Eğitim Fuarı açıldı - Son Dakika

Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 15. Uluslararası Kitap ve Eğitim Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

Fuar Koordinatörü Jelena Krsmanovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl fuarın yapılamadığını ifade ederek kitap okumanın asla eskimeyecek önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.

Başkentteki bir alışveriş merkezinde 4 Ekim'e kadar devam edecek fuar ücretsiz ziyaret edilebilecek.