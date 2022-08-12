Karadağ'da silahlı şahıs etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Karadağ'da silahlı şahıs etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

12.08.2022 23:58

Karadağ'da aile içi bir tartışma yaşadıktan sonra sokağa çıkarak etrafa ateş açan saldırgan 11 kişiyi öldürdü, 1'i polis 6 kişiyi yaraladı.

Karadağ'da aile içi bir tartışma yaşadıktan sonra sokağa çıkarak etrafa ateş açan saldırgan 11 kişiyi öldürdü, 1'i polis 6 kişiyi yaraladı.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Cetinje kentinde aile içinde yaşanan tartışmanın ardından sokağa çıkan bir adam aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye rastgele ateş açtı. Saldırılar sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü Centinje'deki bir hastaneye götürülürken, ağır yaralı 2 kişi ise Podgorica'daki bir klinik merkezine sevk edildi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çevreye rastgele ateş açan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Saldırının meydana geldiği bölge polis tarafından kapatılırken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

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Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var Karadağ'da bir kişi, ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı 11 kişi öldü Karadağ'da bir kişi, ailesine ve yoldan geçenlere ateş açtı 11 kişi öldü
Kaynak: İHA

Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ'da silahlı şahıs etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadağ'da silahlı şahıs etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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