Karadağ'da bomba ihbarı: Meclis ve okullar tahliye edildi - Son Dakika
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Karadağ'da bomba ihbarı: Meclis ve okullar tahliye edildi

Karadağ'da bomba ihbarı: Meclis ve okullar tahliye edildi

08.06.2023 14:14

Karadağ'da bu sabah yapılan çok sayıda bomba ihbarı sebebiyle ülke meclisi ve birçok okul tahliye edildi. Polis gerekli tedbirleri aldı ve ilgili binalar boşaltıldı. Daha önce de birçok okulda bomba ihbarı yapılmış, tüm ihbarlar asılsız çıkmıştı.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ gelen çok sayıda bomba ihbarı nedeniyle acil duruma geçti. Bu sabah yapılan ihbarlar sonrası ülke meclisi ve birçok okul tahliye edildi.

MECLİS VE OKULLARI HEDEF ALAN E-POSTALAR

Karadağ polisinden yapılan açıklamada, bu sabah elektronik posta yoluyla Karadağ Meclisi'nde patlayıcı madde bulunduğuna dair içeriklerin gönderildiği ifade edildi. Aynı içeriklerin başkent Podgorica başta olmak üzere Niksic ve Bijelo Polje gibi kentlerdeki okullara da gönderildiği aktarıldı.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan ihbarlar üzerine polisin gerekli tedbirleri aldığı vurgulanan açıklamada, ilgili binaların boşaltıldığı bildirildi. Yerel medyadaki haberlerde de öğrencilerin velilerine haber verildiği ve evlerine gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Karadağ'da daha önce de birçok okulda bomba ihbarı yapılmış, tüm ihbarlar asılsız çıkmıştı.

Kaynak: AA
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