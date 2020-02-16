Karadağ'da Dini Özgürlükler Yasası protesto edildi - Son Dakika

Karadağ'daki Sırp kiliselerinin "devlet malı" sayılmasını öngören Dini Özgürlükler Yasası'na tepkiler sürüyor.

Karadağ'da 1918'e kadar inşa edilmiş dini yapıların devletin mülkiyetine geçmesini öngören yasa, başta başkent Podgorica olmak üzere ülke genelinde yaşayan binlerce Sırp Ortodoks tarafından protesto edildi.

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesinin (SPC) ve muhalefetteki Demokrat Cephe (DF) Partisinin katı şekilde karşı çıktığı yasayı protesto eden binlerce kişi, Podgorica'daki kilise önünde toplanarak ayin düzenledi.

Ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, burada yaptığı açıklamada, ülkenin kilise ve dini birliklere karşı özel bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine işaret ederek, Karadağ'da alınan kararın doğru olmadığını vurguladı.

Sırplar, hükümeti protesto amacıyla ayinler yapıyor

Yasaya karşı çıkan Karadağlı Sırplar, Noel Bayramı'ndan bu yana ülkenin büyük şehirlerinde hükümeti protesto amacıyla ayinler düzenliyor.

Karadağ Meclisinde 2019 Aralık'ta kabul edilen yasa, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan ve Sırp, Hırvat ile Sloven Krallığı'na dahil olmadan önce Karadağ'da inşa edilen kiliselerin "devlet malı" haline gelmesini öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic tarafından da imzalanan yasa, Karadağ ile Sırbistan arasında diplomatik krize neden oldu.

21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda, Sırbistan-Karadağ'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Karadağ'da, Karadağ Ortodoks Kilisesinin yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de halen aktif şekilde faaliyet gösteriyor.