Karadağ'da 11 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika
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Karadağ'da 11 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

13.08.2022 10:48
Karadağ'da 11 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Karadağ'da dün yaşanan silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Karadağ'da dün yaşanan silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Karadağ Hükümetince yapılan açıklamada, ülkede dün yaşanan trajik olay sonrası 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Ülkenin Cetinje kentinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası ülkede bayraklar yarıya indirilirken halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca ülke genelinde restoran ve kafelerde 3 gün boyunca müzik çalınması yasaklanırken tüm spor etkinlikleri de iptal edildi.

Karadağ'da bir kişi, ailesine ve yoldan geçenlere ateş açmıştı

Karadağ'ın Cetinje kentinde dün bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı ve saldırganın, polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Karadağ, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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