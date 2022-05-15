Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

15.05.2022 17:00
Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

"Karadağ-Filistin Dostluğu" sivil toplum kuruluşunca organize edilen gösteride, Filistin bayrakları açıldı.

İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin resimlerinin taşındığı gösteride, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı anıldı.

"Karadağ-Filistin Dostluğu" STK Başkanı Edin Krnic, burada yaptığı açıklamada, "Nekbe, 'büyük felaket' anlamına geliyor. 14 Mayıs 1948'de Filistin'de yaşananlar da felaketti. O günden sonra İsrail, topraklarını genişletmeye devam etti, orada yaşananları ancak orada yaşayanlar bilir." ifadesini kullandı.

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabii Alhantouli, insanlara Nekbe'nin ne anlama geldiğinin anlatılması gerektiğini vurguladı.

Nekbe'nin 74. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

YORUMLAR
500
Batı Şeria'da Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteriler düzenlendi Batı Şeria'da Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteriler düzenlendi

Filistin, Karadağ, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
16:38 Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler
16:30 EYT mağdurları Maltepe'deki miting alanını doldurdu: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz
16:28 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 17:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement