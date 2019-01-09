Son Dakika Haberleri: Karadağ'da Hava Ulaşımına Kar Engeli

Karadağ'da Hava Ulaşımına Kar Engeli

2 saat önce

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Karadağ'da Hava Ulaşımına Kar Engeli, System.String[]
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Podgorica'daki Karadağ Havalimanı ulaşıma kapatıldı.

Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle havalimanının ulaşıma kapatıldığı belirtilerek, havalimanı personelinin Karadağlı askerlerin de yardımıyla pistin ve uçakların dönüş alanlarının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

Yoğun kar yağışı, başkent Podgorica'nın yanı sıra diğer bölgeleri de olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı Podgorica'da kara yolu ulaşımında da yer yer aksaklıklar meydana geldi. Yüksek bölgelerde kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ülkede, kar yağışının gün boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:52 Kaynak: AA

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