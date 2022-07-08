Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 7 Temmuz 2022 tarihli yazıda, kırmızı bültenle aranan Binali Camgöz'ün Karadağ Interpol Birimi tarafından yakalandığı ifade edildi.

CAMGÖZ'LE BİRLİKTE 5 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Hakkında birçok suçtan yakalama emri bulunduğu ifade edilen Camgöz'ün 6 Temmuz 2022'de yerel saat ile 10.30 sıralarında Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte pasaport ile Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yakalandığı belirtilen yazıda, Camgöz ile birlikte 5 şüphelinin daha yakalandığı ifade edildi.

PARMAK İZİ EŞLEŞTİ

Bakanlıktan gelen yazıda, parmak izi eşleştirme sonucunda yakalanan şüphelinin Binali Camgöz olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Karadağ Interpol Birimi tarafından iade talebine yönelik 18 günlük süre olduğu ifade edilirken, işlemlerin bu sürede yetiştirilememesi halinde gözaltı süresinin toplam 40 güne kadar uzatılabileceği belirtildi.

AK PARTİ'Lİ YÖNETİCİ VE TRİBÜN LİDERİ CİNAYETLERİNİN AZMETTRİCİSİ

Binali Camgöz'ün AK Parti'nin eski İzmir il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un ev hapsindeyken öldürülmesi ve Karşıyaka tribün lideri olan 'Dobo' lakaplı Metin Arslan'ın öldürülmesi olaylarında azmettirici olduğu iddia edilmişti.