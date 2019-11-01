Karadağ'da Kalkınma ve Turizm Bakanı Radulovic istifa etti

Karadağ Kalkınma ve Turizm Bakanı Pavle Radulovic, bazı bakanlık görevlileri hakkında çıkan rüşvet haberleri nedeniyle istifa etti.

Radulovic, başkent Podgorica'da düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkta çalışan iki inşaat müfettişinin rüşvet aldıklarına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sorumluluk hissettiğini ve bu nedenle bakanlık görevinden istifa ettiği açıkladı.

Televizyon kanallarında yayımlanan haberlerin kendisini derinden sarstığını ve rüşvet iddialarının artık dedikodu olmaktan öteye geçtiğini dile getiren Radulovic, ilgili makamlara rüşvet haberlerini ayrıntılarına kadar araştırma çağrısında bulundu.

Kalkınma ve Turizm Bakanlığında görevli inşaat müfettişleri Vladan J. ve Zoran B'nin inşaat ruhsatı süresi dolmuş bir iş adamından rüşvet aldıklarına dair görüntüler, dün gece Karadağ televizyonlarında yayımlanmıştı.