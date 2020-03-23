Karadağ'da korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika
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Karadağ'da korona virüsten ilk ölüm

6 saat önce

Balkan ülkesi Karadağ'da korona virüsü (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

Karadağ'da korona virüsten ilk ölüm, System.String[]

Balkan ülkesi Karadağ'da korona virüsü (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm yaşandı.


Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, Herceg Novi kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir hastanın başkent Podgoritsa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybeden hastanın daha önce kronik akciğer rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.


Yaklaşık 620 bin nüfuslu Karadağ'da bugüne kadar 22 korona virüs vakası tespit edildi. Karadağ, Avrupa'da korona virüsün en son sıçradığı ülke olmuştu. - PODGORICA

Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:23 Kaynak: İHA

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