Karadağ'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Karadağ'da koronavirüs tedbirleri
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Karadağ'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.
Karadağ'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirdi. Buna göre, hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde ve cumartesi 13.00'dan pazartesi 05.00'a kadar halkın sokağa çıkması yasaklandı. Yasağın yürürlülüğe girmesiyle başkent Podgorica sokakları akşam saatlerinde tenha bir görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:40 Kaynak: AA
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