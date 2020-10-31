Karadağ'da koronavirüsten ölen başpiskoposu öperek uğurladılar - Son Dakika

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılanlar, Başpiskopos Amfilohije'nin salgından ölmesini umursamadan öperek uğurladı.

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Amfilohije'nin kornavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça'daki Cetinye hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

SOSYAL MESAFEYİ CİDDE ALMIYORDU

Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almadığı belirtilen Başpiskoposun, sürekli kalabalık ortamlarda yer aldığı ifade edildi. Ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen, sürekli binlerce kişinin katılımıyla ayinler düzenleyen Başpiskopos birçok defa polisin müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

SALGINDAN ÖLMESİNE RAĞMEN NAAŞI ÖPTÜLER

Cetinye'de hayatını kaybeden Başpiskoposun ölümünün ardından Karadağ'daki Sırp Kilisesi'nde düzenlenen ayine yine binlerce kişi katılarak cenazesini öptü. Kuyrukların oluştuğu cenaze töreninde koronavirüs nedeniyle herhangi bir tedbirin alınmaması dikkat çekti.