Son dakika haber: Karadağ'da koronavirüsten ölen başpiskoposun cenazesine binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Karadağ'da koronavirüsten ölen başpiskoposun cenazesine binlerce kişi katıldı
02.11.2020 19:26
Son dakika gelişmesine göre Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Başpiskopos Amfilohije'yi görmek için binlerce kişi katıldı.
Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüse rağmen cenazeyi öperek uğurlanan ve gündem olan Amfilohije'nin başkent Podgoritsa'da düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.Kornavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça'daki Cetinye hastanesine kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Amfilohije'nin cenaze törenine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de katıldığı görüldü.Sosyal mesafeyi önemsemeyen binlerce kişi salgın riskine karşı cenazeye katıldı.
- Karadağ
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